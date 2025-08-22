Бывший пермский депутат Белых пытается отсудить у государства 10 млн

Экс-депутат и бывший губернатор Кировской области Никита Белых намерен отсудить у Минфина РФ 10 миллионов рублей. Иск будут рассматривать в Свердловском районном суде. Об этом URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией.
«По мнению Белых, государство должно выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование, которое длилось 4,5 года. Его оправдали по этим эпизодам. Он намерен отсудить 10 млн рублей. Ответчиком выступает Минфин РФ», — пояснил собеседник агентства.
Это было второе уголовное дело в отношении экс-депутата и губернатора Белых. Оно длилось более четырех лет. В итоге суд его оправдал. По первому уголовному делу Белых отсидел восемь лет в колонии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!