Бывший пермский депутат Белых пытается отсудить у государства 10 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никита Белых обратился в суд
Никита Белых обратился в суд Фото:

Экс-депутат и бывший губернатор Кировской области Никита Белых намерен отсудить у Минфина РФ 10 миллионов рублей. Иск будут рассматривать в Свердловском районном суде. Об этом URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией.

«По мнению Белых, государство должно выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование, которое длилось 4,5 года. Его оправдали по этим эпизодам. Он намерен отсудить 10 млн рублей. Ответчиком выступает Минфин РФ», — пояснил собеседник агентства.

Это было второе уголовное дело в отношении экс-депутата и губернатора Белых. Оно длилось более четырех лет. В итоге суд его оправдал. По первому уголовному делу Белых отсидел восемь лет в колонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-депутат и бывший губернатор Кировской области Никита Белых намерен отсудить у Минфина РФ 10 миллионов рублей. Иск будут рассматривать в Свердловском районном суде. Об этом URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией. «По мнению Белых, государство должно выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование, которое длилось 4,5 года. Его оправдали по этим эпизодам. Он намерен отсудить 10 млн рублей. Ответчиком выступает Минфин РФ», — пояснил собеседник агентства. Это было второе уголовное дело в отношении экс-депутата и губернатора Белых. Оно длилось более четырех лет. В итоге суд его оправдал. По первому уголовному делу Белых отсидел восемь лет в колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...