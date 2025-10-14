14 октября 2025

КМНС потребовали себе допквоту для обучения в элитной школе политиков ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
заседание круглого стола в окружной думе
заседание круглого стола в окружной думе Фото:

КМНС потребовали для себя отдельную квоту для обучения в элитной школе политиков ХМАО. Вопрос обсудили на заседании круглого стола в окружной думе.

«На заседании круглого стола делегаты под руководством старейшего депутата думы ХМАО Еремея Айпина предложили властям рассмотреть вопрос выборочного зачисления представителей коренных народностей в список студентов региональной программы „Лидеры изменений Югры“. Собрание проходило в окружной думе», — передает журналист URA.RU

Обсуждение проходило без участия нового омбудсмена по КМНС Людмилы Алферовой. По данным источников агентства, оно было инициировано рядом политиков из клана недовольных ее назначением на эту должность.

При этом, в Югре КМНС наравне с другими чиновниками и депутатами могут получить места в ЛИЮ, обладая соответствующими компетенциями. «Будет ли в итоге для них выделена спецквота (по примеру думы ХМАО, где у КМНС есть отдельный совещательный орган — ассамблея) или дело дойдет до какого-нибудь отдельного потока „Лидеров изменений аборигенов“, пока не ясно. Заявление звучит больше как декларация о намерениях», — отмечает инсайдер. В депгосслужбе не стали раскрывать подробности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
КМНС потребовали для себя отдельную квоту для обучения в элитной школе политиков ХМАО. Вопрос обсудили на заседании круглого стола в окружной думе. «На заседании круглого стола делегаты под руководством старейшего депутата думы ХМАО Еремея Айпина предложили властям рассмотреть вопрос выборочного зачисления представителей коренных народностей в список студентов региональной программы „Лидеры изменений Югры“. Собрание проходило в окружной думе», — передает журналист URA.RU Обсуждение проходило без участия нового омбудсмена по КМНС Людмилы Алферовой. По данным источников агентства, оно было инициировано рядом политиков из клана недовольных ее назначением на эту должность. При этом, в Югре КМНС наравне с другими чиновниками и депутатами могут получить места в ЛИЮ, обладая соответствующими компетенциями. «Будет ли в итоге для них выделена спецквота (по примеру думы ХМАО, где у КМНС есть отдельный совещательный орган — ассамблея) или дело дойдет до какого-нибудь отдельного потока „Лидеров изменений аборигенов“, пока не ясно. Заявление звучит больше как декларация о намерениях», — отмечает инсайдер. В депгосслужбе не стали раскрывать подробности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...