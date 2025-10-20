Лавров и Рубио поговорили по телефону
20 октября 2025 в 19:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Рубио. В ходе беседы стороны конструктивно обсудили возможные практические меры, направленные на выполнение договоренностей, достигнутых в результате телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 16 октября. Об этом сообщается на сайте МИД.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал