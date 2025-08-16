В Кургане рыбак поймал большую щуку
В Кургане на реке Тобол рыбак выловил щуку весом 12 килограммов. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Поймал на Тоболе у дамбы огромную щуку. Взвесили, оказалась 12 кг», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОгромную щуку поймал курганец на реке Тобол. Фото
По словам горожанина, рыбачил он на специальную спиннинговую оснастку — джиг. Толщина лески была 0,45.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!