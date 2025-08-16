16 августа 2025

Курганец поймал щуку весом 12 килограммов. Фото

В Кургане рыбак поймал большую щуку
В Кургане рыбак поймал большую щуку Фото:

В Кургане на реке Тобол рыбак выловил щуку весом 12 килограммов. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Поймал на Тоболе у дамбы огромную щуку. Взвесили, оказалась 12 кг», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожанина, рыбачил он на специальную спиннинговую оснастку — джиг. Толщина лески была 0,45. 

