В тюменских городах в 2025 году не было зафиксировано загрязнений воздуха
Аналитика приведена за девять месяцев 2025 года
В городах Тюменской области за девять месяцев 2025 года не зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
«За 9 месяцев 2025 года исследовано 9 069 проб атмосферного воздуха населенных мест, из них 6 754 пробы в городских поселениях. Проб атмосферного воздуха в городах Тюменской области с превышением ПДК за 9 месяцев 2025 года не регистрировалось», — отмечено в сообщении.
Вместе с тем, в сельских населенных пунктах проблемы с воздухом фиксировались. Всего было обнаружено восемь подобных случаев. Это составляет лишь 0,3% от общего числа.
Ранее синоптики прогнозировали, что зима 2025–2026 годов в Тюменской области будет холоднее предыдущей, а первые заморозки были зафиксированы уже в конце сентября. Несмотря на раннее похолодание, в городах региона не отмечено превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе, что отличается от прошлых лет, когда низкие температуры часто сопровождались ростом выбросов.
