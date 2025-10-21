В тюменских городах в 2025 году не было зафиксировано загрязнений воздуха

Аналитика приведена за девять месяцев 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городах Тюменской области за девять месяцев 2025 года не зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

«За 9 месяцев 2025 года исследовано 9 069 проб атмосферного воздуха населенных мест, из них 6 754 пробы в городских поселениях. Проб атмосферного воздуха в городах Тюменской области с превышением ПДК за 9 месяцев 2025 года не регистрировалось», — отмечено в сообщении.

Вместе с тем, в сельских населенных пунктах проблемы с воздухом фиксировались. Всего было обнаружено восемь подобных случаев. Это составляет лишь 0,3% от общего числа.

