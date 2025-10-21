Прокуратура Тюменской области поймала на мошенничестве поставщика подгузников для инвалида
По данному факту возбуждено уголовное дело
В Тюменском районе мошенники похитили у пожилой женщины инвалида 270 подгузников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«В Тюменском районе по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при обеспечении инвалида средствами реабилитации. Прокуратура Тюменского района провела проверку по обращению местной жительницы о защите социальных прав ее пожилой матери», — пояснили в ведомстве.
79-летняя мать заявительницы — инвалид, нуждающаяся в подгузниках. Контракт на их поставку был заключен с ООО «Торговый дом Эмса», а средства реабилитации официально выданы получательнице. Однако проверка установила, что подпись в акте приема-передачи не принадлежит самой пожилой женщине.
В результате полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Представители прокуратуры уточнили, что расследование дела, а также вопросы обеспечения граждан средствами реабилитации находятся на особом контроле надзорного органа.
Ранее в Тюменской области уже фиксировались случаи нарушений прав инвалидов, связанных с обеспечением их необходимыми условиями и средствами. Так, по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проводились проверки по жалобам на отсутствие доступного жилья и инфраструктуры для маломобильных граждан, а также на сложности с получением жилищных сертификатов и другой социальной поддержки.
