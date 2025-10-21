Неизвестные самостоятельно нарисовали пешеходный переход на улице Максима Горького в Тюмени
Переход был нарисован на дороге тюменцами самостоятельно
Фото: Илья Московец © URA.RU
Неизвестные в Тюмени самовольно нарисовали нерегулируемый пешеходный переход на улице Максима Горького. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени информирует, что проектом организации дорожного движения на улице Максима Горького в районе пересечения с улицей Механической не предусмотрен нерегулируемый пешеходный переход. Переход напротив дома № 74 по улице Максима Горького выполнен самовольно», — отмечено в сообщении мэрии.
Данный переход не соответствует требованиям ГОСТ и не является безопасным. Для пересечения данной улицы тюменцам предлагают пользоваться подземным пешеходным переходом.
Ранее в Тюмени уже возникали вопросы к организации дорожного движения: в районе улицы Энергетиков жители обнаружили противоречивые дорожные знаки, разрешающие и одновременно запрещающие движение пешеходов. Тогда администрация города пообещала провести проверку и устранить несоответствия. Кроме того, в сентябре из-за аварийных работ на улице Пархоменко временно изменялись схемы движения общественного транспорта.
