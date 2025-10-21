Неизвестные самостоятельно нарисовали пешеходный переход на улице Максима Горького в Тюмени

Переход был нарисован на дороге тюменцами самостоятельно Фото: Илья Московец © URA.RU

Неизвестные в Тюмени самовольно нарисовали нерегулируемый пешеходный переход на улице Максима Горького. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени информирует, что проектом организации дорожного движения на улице Максима Горького в районе пересечения с улицей Механической не предусмотрен нерегулируемый пешеходный переход. Переход напротив дома № 74 по улице Максима Горького выполнен самовольно», — отмечено в сообщении мэрии.

Данный переход не соответствует требованиям ГОСТ и не является безопасным. Для пересечения данной улицы тюменцам предлагают пользоваться подземным пешеходным переходом.

