Технологии из Китая стали чаще закупать тюменские предприниматели

Количество закупленной из китая продукции увеличилось на 149%

Тюменская область за первое полугодие 2025 года увеличила товарооборот на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Общий объем товарооборота увеличился более чем на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий объем экспорта со странами СНГ вырос на 10,4%. Импорт возрос на 54,4%», — пояснили в инфоцентре.

Особенно резко увеличилось число закупленной продукции из Китая. Данный показатель в 2025 году возрос на 149%. Такую тенденцию связывают с интересом тюменского бизнеса к технологиям из Китая.

