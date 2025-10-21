Технологии из Китая стали чаще закупать тюменские предприниматели
Количество закупленной из китая продукции увеличилось на 149%
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Тюменская область за первое полугодие 2025 года увеличила товарооборот на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Общий объем товарооборота увеличился более чем на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий объем экспорта со странами СНГ вырос на 10,4%. Импорт возрос на 54,4%», — пояснили в инфоцентре.
Особенно резко увеличилось число закупленной продукции из Китая. Данный показатель в 2025 году возрос на 149%. Такую тенденцию связывают с интересом тюменского бизнеса к технологиям из Китая.
Ранее в Тюменской области отмечался рост числа трудовых мигрантов из стран Азии, в том числе из Китая, Индии и Вьетнама, которых активно привлекали в строительстве, логистике и IT. По данным департамента по труду, на 2025 год квота на иностранных работников из этих стран составляла более двух тысяч человек, а за последние полгода их количество увеличилось почти на четверть.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!