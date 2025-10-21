Логотип РИА URA.RU
Технологии из Китая стали чаще закупать тюменские предприниматели

Объем товарооборота в Тюменской области в 2025 году увеличился на 14,5%
21 октября 2025 в 10:23
Количество закупленной из китая продукции увеличилось на 149%

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тюменская область за первое полугодие 2025 года увеличила товарооборот на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Общий объем товарооборота увеличился более чем на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий объем экспорта со странами СНГ вырос на 10,4%. Импорт возрос на 54,4%», — пояснили в инфоцентре.

Особенно резко увеличилось число закупленной продукции из Китая. Данный показатель в 2025 году возрос на 149%. Такую тенденцию связывают с интересом тюменского бизнеса к технологиям из Китая.

Ранее в Тюменской области отмечался рост числа трудовых мигрантов из стран Азии, в том числе из Китая, Индии и Вьетнама, которых активно привлекали в строительстве, логистике и IT. По данным департамента по труду, на 2025 год квота на иностранных работников из этих стран составляла более двух тысяч человек, а за последние полгода их количество увеличилось почти на четверть.

