Общество

Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ветрянкой в Тюмени

Роспотребнадзор: в Тюменской области не зафиксирована вспышка ветрянки
21 октября 2025 в 13:02
В Тюмени не зафиксирована вспышка ветрянки

В Тюмени не зафиксирована вспышка ветрянки

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюменской области не зафиксирована вспышка заболеваемости ветряной оспой. Помимо этого, общие показатели по сравнению с прошлым годом снизились на 22,7%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«За 9 месяцев 2025 года в Тюменской области отмечается снижение заболеваемости ветряной оспой на 22,7% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года», — сообщили в управлении. Там также отметили, что вакцинация населения против ветрянки проводится по эпидемическим показаниям, которых в регионе не отмечается.

В России фиксируют резкий рост заболеваемости ветряной оспой. Вспышки регистрируют сразу в нескольких регионах, от Ямала до Алтая. А в частных клиниках Тюмени наблюдается дефицит вакцин.

