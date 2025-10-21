Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ветрянкой в Тюмени

В Тюмени не зафиксирована вспышка ветрянки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюменской области не зафиксирована вспышка заболеваемости ветряной оспой. Помимо этого, общие показатели по сравнению с прошлым годом снизились на 22,7%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«За 9 месяцев 2025 года в Тюменской области отмечается снижение заболеваемости ветряной оспой на 22,7% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года», — сообщили в управлении. Там также отметили, что вакцинация населения против ветрянки проводится по эпидемическим показаниям, которых в регионе не отмечается.