Машина принадлежала сервису каршеринга Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени водитель каршеринга устроил ДТП, повалив с корнем несколько деревьев. Об этом сообщили читатели агентства.





«Авария произошла, скорее всего, рано утром на улице Дружбы. Кроссовер каршеринга влетел в дерево, полностью разбив переднюю часть. На тротуар также были повалены и другие деревья. Рядов вокруг никого не было, казалось, что водитель сбежал», — сообщают читатели URA.RU.





Фотокорреспондент агентства направился на место событий. Однако машины на тот момент уже не было. На месте аварии так и остались лежать вырванные с корнем деревья, а вокруг были разбросаны детали поврежденного автомобиля.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии нет пострадавших. ДТП — с материальным ущербом. С водителем на месте работает аварийный комиссар.