Деревья вырваны с корнем: в Тюмени водитель каршеринга устроил серьезное ДТП. Фото
Машина принадлежала сервису каршеринга
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Тюмени водитель каршеринга устроил ДТП, повалив с корнем несколько деревьев. Об этом сообщили читатели агентства.
«Авария произошла, скорее всего, рано утром на улице Дружбы. Кроссовер каршеринга влетел в дерево, полностью разбив переднюю часть. На тротуар также были повалены и другие деревья. Рядов вокруг никого не было, казалось, что водитель сбежал», — сообщают читатели URA.RU.
Фотокорреспондент агентства направился на место событий. Однако машины на тот момент уже не было. На месте аварии так и остались лежать вырванные с корнем деревья, а вокруг были разбросаны детали поврежденного автомобиля.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии нет пострадавших. ДТП — с материальным ущербом. С водителем на месте работает аварийный комиссар.
ДТП произошло утром 21 декабря
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
