Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Деревья вырваны с корнем: в Тюмени водитель каршеринга устроил серьезное ДТП. Фото

В Тюмени водитель каршеринга устроил ДТП, вырвав деревья с корнем
21 октября 2025 в 10:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Машина принадлежала сервису каршеринга

Машина принадлежала сервису каршеринга

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени водитель каршеринга устроил ДТП, повалив с корнем несколько деревьев. Об этом сообщили читатели агентства.


«Авария произошла, скорее всего, рано утром на улице Дружбы. Кроссовер каршеринга влетел в дерево, полностью разбив переднюю часть. На тротуар также были повалены и другие деревья. Рядов вокруг никого не было, казалось, что водитель сбежал», — сообщают читатели URA.RU.


Фотокорреспондент агентства направился на место событий. Однако машины на тот момент уже не было. На месте аварии так и остались лежать вырванные с корнем деревья, а вокруг были разбросаны детали поврежденного автомобиля.

Продолжение после рекламы


В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии нет пострадавших. ДТП — с материальным ущербом. С водителем на месте работает аварийный комиссар.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/5

ДТП произошло утром 21 декабря

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал