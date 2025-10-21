Тюменский девелопер рассказал, какой должна стать семейная ипотека

При рождении ребенка семье следует компенсировать расходы по ипотеке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самым логичным способом развития семейной ипотечной программы могут стать компенсационные меры. Об этом рассказал в беседе с URA.RU глава девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин.

«Логичным было бы компенсировать часть уже выплаченных процентов по рыночной ипотеки семьям при рождении ребёнка. Кроме того, стоило бы обеспечить их гарантиями рефинансирования по льготной программе», — отметил Жалнин.

Поводом для рассуждений стала идея давать семейную ипотеку молодым семьям под обещание родить ребенка в определенные сроки. С точки зрения застройщиков, идея выглядит крайне рискованной.

Продолжение после рекламы

«Это вряд ли даст ожидаемый эффект. Во-первых, обязательство родить может стать дополнительным негативным психологическим фактором при беременности. Плюс при таком кредитовании анализ платежеспособности семьи будет строиться с учетом потери дохода одного из супругов, и увеличением количества иждивенцев, а банк будет закладывать максимальный платеж по ипотеке, нивелиру риски, что семья не выполнит обязательство родить ребёнка, и ставка вырастет», — привел доводы Жалнин.

Кроме того, отметил он, у семей без детей уже сейчас есть возможность рефинансировать ипотеку после рождения ребенка. «К тому же, частично вопрос доступности жилья сейчас решается за счет различного рода программ рассрочек от девелоперов», — подытожил Жалнин.