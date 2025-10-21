Логотип РИА URA.RU
Природа

Экология

Тюменская птицефабрика загрязняла озеро нефтепродуктами и фосфором

Росприроднадзор собирается взыскать с тюменской птицефабрики более 88 млн
21 октября 2025 в 11:44
Росприроднадзор подал иск в суд на птицефабрику

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с АО «ПРОДО Тюменский бройлер» более 88,5 млн рублей за ущерб экологии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Росприроднадзор требует взыскать с АО „ПРОДО Тюменский бройлер“ ущерб в размере более 88,5 млн рублей, причиненный водному объекту. Поступили обращения граждан по факту сброса неочищенных сточных вод в озеро Каскаринское в селе Каскара», — пояснили в судах.

Изначально сброс сточных вод в озеро осуществлялся по разрешению. Однако дополнительный анализ Росприроднадзором вод показал превышение допустимых норм загрязняющих веществ. Среди них нефтепродукты, аммоний и фосфор. 

Сумма ущерба, рассчитанная специалистами Росприроднадзора, составила 88 565 431 рубль. В настоящее время вопрос о принятии иска к производству будет рассмотрен Арбитражным судом Тюменской области в установленный законом срок.

В Тюменской области ранее уже фиксировались случаи ущерба экологии из-за нарушений в обращении с отходами. Так, вблизи озера Лебяжье была обнаружена крупная свалка, а также выявлены незаконные захоронения биологических и промышленных отходов в разных районах региона.

