Тюменская птицефабрика загрязняла озеро нефтепродуктами и фосфором

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с АО «ПРОДО Тюменский бройлер» более 88,5 млн рублей за ущерб экологии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Росприроднадзор требует взыскать с АО „ПРОДО Тюменский бройлер“ ущерб в размере более 88,5 млн рублей, причиненный водному объекту. Поступили обращения граждан по факту сброса неочищенных сточных вод в озеро Каскаринское в селе Каскара», — пояснили в судах.

Изначально сброс сточных вод в озеро осуществлялся по разрешению. Однако дополнительный анализ Росприроднадзором вод показал превышение допустимых норм загрязняющих веществ. Среди них нефтепродукты, аммоний и фосфор.

Сумма ущерба, рассчитанная специалистами Росприроднадзора, составила 88 565 431 рубль. В настоящее время вопрос о принятии иска к производству будет рассмотрен Арбитражным судом Тюменской области в установленный законом срок.