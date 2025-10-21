Тюменская область продолжит реконструкцию коммунальных сетей в Краснодоне в 2026 году
Работы по реконструкции продолжат в 2026 году
Тюменские специалисты продолжат работу по улучшению систем водоснабжения и водоотведения в городе Краснодоне Луганской Народной Республики в 2026 году. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Тюменские специалисты продолжат улучшать качество водоснабжения в Краснодоне. Работы по восстановлению коммунальных систем подшефного округа проводят в рамках Специального инфраструктурного проекта и соглашения о сотрудничестве», — отмечено в инфоцентре.
За два года восстановления коммунальных объектов тюменские специалисты отремонтировали девять километров водопроводов. На данный момент проходят работы по синхронизации планов реконструкции на следующий год.
Ранее власти Тюменской области уже реализовали ряд крупных проектов по развитию водоснабжения, включая строительство водоочистных сооружений на озере Дядюхино и прокладку нового водовода по Велижанскому тракту. Оба проекта финансируются из областного бюджета и направлены на повышение качества водоснабжения в муниципалитетах региона.
