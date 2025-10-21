Тюменская область продолжит реконструкцию коммунальных сетей в Краснодоне в 2026 году

Работы по реконструкции продолжат в 2026 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские специалисты продолжат работу по улучшению систем водоснабжения и водоотведения в городе Краснодоне Луганской Народной Республики в 2026 году. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Тюменские специалисты продолжат улучшать качество водоснабжения в Краснодоне. Работы по восстановлению коммунальных систем подшефного округа проводят в рамках Специального инфраструктурного проекта и соглашения о сотрудничестве», — отмечено в инфоцентре.

За два года восстановления коммунальных объектов тюменские специалисты отремонтировали девять километров водопроводов. На данный момент проходят работы по синхронизации планов реконструкции на следующий год.

