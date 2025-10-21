Украинская разведка заинтересовалась воинской частью в Тюмени

Тюменец получил 15 лет колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Областной суд вынес приговор местному жителю, который за 100 долларов США продал спецслужбам Украины информацию о воинской части в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что в период с января по февраль 2024 года подсудимый собрал и передал представителю Министерства обороны Украины сведения о воинской части, расположенной на территории Тюмени. За что получил денежное вознаграждение в биткоинах, равное примерно 100 долларам США», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Мужчина был признан виновным по ст. 275 УК РФ — государственная измена. Тюменский областной суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 100 000 рублей.

