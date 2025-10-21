Логотип РИА URA.RU
Житель Прикамья получил четыре года колонии за ограбление с перцовым баллончиком

21 октября 2025 в 07:26
Добычей грабителя стала тысяча рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае местный житель осужден на четыре года колонии строгого режима за ограбление, во время которого он применил перцовый баллончик. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. 

«В Кизеле вынесен приговор 38-летнему местному жителю, ограбившему знакомого с применением перцового баллончика. Преступление произошло в июле 2025 года, когда 61-летний мужчина распивал алкоголь у себя дома в компании двух приятелей. После ухода одного из гостей, оставшийся потребовал у хозяина квартиры деньги и, получив отказ, дважды распылил ему в глаза перцовый баллончик, после чего ударил по лицу и похитил более тысячи рублей. Потерпевший получил химический ожог глаза», — говорится на сайте краевого главка. 

Полиция оперативно установила и задержала преступника, которым оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Часть украденных денег он уже успел потратить на еду. Суд учел признание вины и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский краевой суд оставил в силе приговор приемным родителям из Кунгура. Их осудили за инсценировку ограбления своей воспитанницы с целью хищения ее денег. 

