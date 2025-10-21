Житель Прикамья получил четыре года колонии за ограбление с перцовым баллончиком

Добычей грабителя стала тысяча рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае местный житель осужден на четыре года колонии строгого режима за ограбление, во время которого он применил перцовый баллончик. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«В Кизеле вынесен приговор 38-летнему местному жителю, ограбившему знакомого с применением перцового баллончика. Преступление произошло в июле 2025 года, когда 61-летний мужчина распивал алкоголь у себя дома в компании двух приятелей. После ухода одного из гостей, оставшийся потребовал у хозяина квартиры деньги и, получив отказ, дважды распылил ему в глаза перцовый баллончик, после чего ударил по лицу и похитил более тысячи рублей. Потерпевший получил химический ожог глаза», — говорится на сайте краевого главка.

Полиция оперативно установила и задержала преступника, которым оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Часть украденных денег он уже успел потратить на еду. Суд учел признание вины и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

