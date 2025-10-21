Экс-зампред пермского правительства Лопаева должна благотворительному фонду 67 млн рублей

Ленинский районный суд признал Лопаеву виновной в присвоении 67,6 млн рублей, принадлежавших фонду «Содействие — XXI век», и приговорил ее к четырем годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. В мае прошлого года она подала ходатайство об отсрочке наказания по семейным обстоятельствам, которое удовлетворили в январе 2025-го.