Экс-зампред пермского правительства Лопаева должна благотворительному фонду 67 млн рублей

Экс-зампред пермского правительства Лопаева должна фонду «Содействие — ХХI век»
21 октября 2025 в 10:10
Елена Лопаева осуждена за растрату

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева оказалась должна благотворительному фонду «Содействие — ХХI век» 67 млн рублей. Требования фонда включил в реестр арбитражный суд.

«Арбитражный суд Пермского края включил требования благотворительного фонда „Содействие — ХХI век“ в реестр кредиторов бывшего зампреда правительства Елены Лопаевой. Общая сумма долга госпожи Лопаевой составляет более 67 млн рублей», — сообщает «Коммерсант Прикамье».

Ленинский районный суд признал Лопаеву виновной в присвоении 67,6 млн рублей, принадлежавших фонду «Содействие — XXI век», и приговорил ее к четырем годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. В мае прошлого года она подала ходатайство об отсрочке наказания по семейным обстоятельствам, которое удовлетворили в январе 2025-го.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края.

