Пермяк попал под контроль ФСБ из-за постов в соцсетях

Теперь экстремист не сможет постить в Сети Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Посты жителя Перми в социальных сетях привлекли внимание сотрудников регионального УФСБ. В своих сообщения пермяк призывал к насилию в отношении людей определенной национальности. За экстремизм его задержали, а потом осудили.

«Житель Перми разместил в социальных сетях материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности. Следственным отделом Управления было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ „Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“», — рассказали URA.RU в УФСБ по Пермскому краю.