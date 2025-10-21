В Пермском крае из-за ОРВИ школьников переводят на дистант, а детсадовцев распускают по домам
Грипп и ОРВИ не пускают пермяков в школы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Из-за высокой заболеваемости ОРВИ пермских школьников отправляют на дистанционное обучение. Малышей из детских садов распускают по домам.
«На дистанционное обучение перевели 41 школьный класс и приостановили образовательную деятельность в 49 группах в детских садах. Наиболее высокий показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается среди детей от 0 до 2 лет, а также среди детей от 3 до 6 лет», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Вообще уровень заболеваемости в Пермском каре снижается. Так, с 13 по 19 октября зарегистрировали 12 100 заболевших. Это на 13% меньше, чем неделей ранее.
