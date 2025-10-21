С пермского оборонного завода уволился гендиректор и назначен новый топ-менеджер

Новым директором завода избран Владимир Дудчак Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На пермском ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“ меняется руководство. Трудовой договор с прежним директором Сергеем Юрасовым был расторгнут 20 октября. Об этом сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.

«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО НПО „Искра“ Юрасова Сергея Павловича в связи с личным заявлением и расторгнуть трудовой договор 20 октября 2025 года. Избрать генеральным директором ПАО НПО „Искра“ Дудчака Владимира Власьевича с 21 октября 2025 года сроком на один год.

НПО «Искра» выпускает продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2024 году «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».

