В Перми поступление в суворовское училище без экзаменов оценили в 277 тысяч рублей
В суворовское училище берут только достойных
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Житель Перми предложил своей знакомой помочь устроить ее сына в военное суворовское училище. Для этого он попросил 277 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику чилища, чтобы решить все вопросы. Но, как выяснилось, мошенник не был знаком ни с кем из учебного заведения, а деньги он присвоил себе. Об этом рассказали в Ленинском районном суде, который рассматривал дело.
«Будучи введенной в заблуждение, женщина передала мошеннику денежные средства в сумме 277 015 рублей, а также имущество — елку и поздравительную открытку общей стоимостью 6 642 рубля, коими мужчина распорядился по своему усмотрению, так и не вручив ничего из перечисленного должностному лицу училища и не обеспечив дальнейшее обучение в нем молодого человека», — сообщает суд на своей страннице в соцсети «ВКонтакте». Мошенник свою вину в суде признал.
Суд признал пермяка виновным по статье о мошенничестве и назначил ему два штрафа общей суммой в 450 тысяч рублей. Полученные в виде предполагаемой взятки средства были изъяты в пользу государства.
