Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В Челябинске водитель сбил мальчика на «зебре» и скрылся

В Челябинске сбили ребенка на пешеходном переходе, водитель скрылся с места ДТП
21 октября 2025 в 10:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ДТП произошло примерно в 7:05

ДТП произошло примерно в 7:05

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Челябинске неизвестный сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел утром 21 октября на Краснопольском проспекте. Водителя разыскивают, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

«По предварительным данным, неустановленный водитель совершил наезд на пешехода — мальчика 2015 года рождения, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После чего неустановленный водитель покинул место ДТП», — уточнили в ведомстве.

Несовершеннолетний получил телесные повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются, а скрывшегося водителя и его автомобиль ищут.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал