В Челябинске водитель сбил мальчика на «зебре» и скрылся
ДТП произошло примерно в 7:05
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
В Челябинске неизвестный сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел утром 21 октября на Краснопольском проспекте. Водителя разыскивают, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.
«По предварительным данным, неустановленный водитель совершил наезд на пешехода — мальчика 2015 года рождения, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После чего неустановленный водитель покинул место ДТП», — уточнили в ведомстве.
Несовершеннолетний получил телесные повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются, а скрывшегося водителя и его автомобиль ищут.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!