В Челябинске водитель сбил мальчика на «зебре» и скрылся

В Челябинске неизвестный сбил мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел утром 21 октября на Краснопольском проспекте. Водителя разыскивают, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

«По предварительным данным, неустановленный водитель совершил наезд на пешехода — мальчика 2015 года рождения, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После чего неустановленный водитель покинул место ДТП», — уточнили в ведомстве.