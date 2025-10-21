Челябинская ЮГК нашла желающих купить облигации на 40 миллионов долларов

ЮГК смогла привлечь на фондовом рынке еще 40 млн долларов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» из Челябинской области собрал заявки на приобретение облигаций в сумме 40 млн долларов. Как сообщила пресс-служба компании, в продажу пойдет пятый выпуск облигаций.

«ПАО „ЮГК“ объявляет об успешном закрытии книги заявок на размещение двухлетних долларовых облигаций с расчетами в рублях. По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 9% годовых, а объем предложения составил 40 млн долларов», — рассказала компания инвесторам на своих электронных ресурсах.

Финансовый директор ЮГК Артем Клецкин отметил, что компания смогла привлечь финансирование по более выгодной ставке, чем ранее. Он добавил, что это произошло несмотря на сохраняющуюся волатильность на фондовом рынке. Организаторами размещения выступили крупнейшие российские банки, включая Газпромбанк, ВТБ и Альфа-Банк. Торги новыми ценными бумагами на Московской бирже начались накануне, 20 октября.

Продолжение после рекламы

Для новой облигации Национальный клиринговый центр установил жесткие риск-параметры. Согласно решению НКЦ, при снижении цены бумаги в течение торговой сессии будут действовать три ограничительных уровня — 22%, 25% и 28%. При их достижении торги будут сначала приостанавливаться, а затем останавливаться до конца сессии. Ограничители определили также размер обеспечения сделок с бумагой при маржинальной торговле.

Ранее у холдинга уже были размещены облигационные займы. В обращении находятся два выпуска ценных бумаг, номинированных в рублях и долларах, один из которых объемом 10 млрд рублей будет погашен 23 октября. Объем валютного выпуска достиг 200 млн долларов. Величина пятого выпуска оказалась меньше на 10 млн долларов. Первоначально на финансовом рынке обсуждалась сумма в 50 млн. Об этом свидетельствовали и источники «Интерфакса».