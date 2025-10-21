Стоимость проезда увеличится с 1 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской агломерации с 1 ноября подорожает стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах. По транспортной карте повышение цены составит плюс шесть рублей, сообщили URA.RU в региональном миндортрансе. Напомним, в агломерацию входят Челябинск, Копейск, а также Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский и Сосновский районы.

«Запланирована индексация стоимости проезда по проездным на 10%, а по всем билетным решениям — в среднем на 15,8%. По транспортной карте повышение цены проезда составит плюс шесть рублей, одна поездка будет стоить 40 рублей (было 34 рубля), стоимость месячного проездного составит 1600 рублей (было 1450 рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Проезд по банковской карте и за наличный расчет составят соответственно 44 рубля (было 37 рублей) и 50 рублей (было 43 рубля) за поездку. Стоимость льготного проезда увеличится на три рубля — изменится с 17 до 20 рублей. За межгород оплата картой увеличится с 43 рублей до 50 рублей, за наличные с 48 до 55 рублей.

С 1 ноября будет введена инновация для пассажиров — появится суточный проездной билет стоимостью 150 рублей. Если пассажир совершает более четырех поездок в течение дня, оплачивая проезд наличными деньгами или картой, проездной станет выгодной альтернативой отдельной оплате каждой поездки, сообщили URA.RU в МУП «Служба организации движения».

Повышение стоимости проезда является вынужденной мерой, направленной на стабильную работу общественного транспорта, пояснили в миндортрансе. «Главная цель изменения стоимости проезда — это обеспечить устойчивую работу обновленной транспортной системы, сохранить качество и частоту перевозок, закрыть дефицит кадров и профинансировать обслуживание новой техники и инфраструктуры», — добавили в ведомстве.

В Челябинске и Копейске за время реализации транспортной реформы обновлено 952 единицы подвижного состава. Столь масштабное обновление не проводилось много десятилетий. Изменяется и инфраструктура отрасли. Отремонтировано более 42 километров трамвайных путей, построено новое троллейбусное депо, обновлено более 430 остановок.













