В Челябинске впервые пройдет Всероссийский фестиваль кокошника

Участникам фестиваля продемонстрируют исторические и современные кокошники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске 26 октября пройдет первый Всероссийский фестиваль кокошника. Мероприятие состоится в рамках V Всероссийского открытого женского форума «Стальное кружево Урала». Об этом в своем telegram-канале сообщила председатель оргкомитета форума, супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Приглашаем всех мастериц и рукоделец Южного Урала и всей России представить свои уникальные изделия и поделиться секретами мастерства. Если вы поддерживаете русский стиль и хотите внести вклад в развитие нашей культурной самобытности, отправляйте заявки и предложения», — написала Текслер.

Амбассадером фестиваля стала дизайнер Марина Вилисова, основатель бренда ЭТНОfresh. Участники смогут увидеть исторические и современные кокошники, а также узнать, как использовать этот головной убор в повседневных образах. Заявки на участие принимаются в личных сообщениях группы форума или на официальном сайте. Вход и участие бесплатное.

