В Челябинске впервые пройдет Всероссийский фестиваль кокошника
Участникам фестиваля продемонстрируют исторические и современные кокошники
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
В Челябинске 26 октября пройдет первый Всероссийский фестиваль кокошника. Мероприятие состоится в рамках V Всероссийского открытого женского форума «Стальное кружево Урала». Об этом в своем telegram-канале сообщила председатель оргкомитета форума, супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.
«Приглашаем всех мастериц и рукоделец Южного Урала и всей России представить свои уникальные изделия и поделиться секретами мастерства. Если вы поддерживаете русский стиль и хотите внести вклад в развитие нашей культурной самобытности, отправляйте заявки и предложения», — написала Текслер.
Амбассадером фестиваля стала дизайнер Марина Вилисова, основатель бренда ЭТНОfresh. Участники смогут увидеть исторические и современные кокошники, а также узнать, как использовать этот головной убор в повседневных образах. Заявки на участие принимаются в личных сообщениях группы форума или на официальном сайте. Вход и участие бесплатное.
V Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала» состоится 25-26 октября в конгресс-холле «Таганай» и соберет женщин со всей страны. Среди ключевых спикеров заявлена известный психолог и телеведущая Анетта Орлова, эксперт по бизнес-психологии Ангелина Шам и стилист Лилия Рах. Помимо лекций гостей ждут мастер-классы, дискуссии и круглые столы. Тема форума этого года — «Время побеждать!», приуроченная к 80-летию Великой Победы.
