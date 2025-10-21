На одном из последних заседаний Репринцев был в приподнятом настроении и с удовольствием позировал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб при выполнении задач в зоне специальной военной операции, куда ушел, находясь под следствием по обвинению в коррупции. Погибшему было 42 года, у него остались трое детей. Что известно о Репринцеве — в материале на URA.RU.

Кто такой Репринцев, который погиб на СВО

Репринцев — выходец из Магнитогорска. Его отец Виктор Репринцев занимал пост директора Магнитогорского филиала ОАО «Челябинсксвязьинформ» до 2006 года. Позднее получил должность советника директора. Виктор Репринцев умер 9 марта 2024 года в возрасте 80 лет.

Управление архитектуры Челябинска Репринцев возглавил в 33 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Сам Сергей окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Носова. Возглавлял МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (ППАПБ) в Магнитогорске. В Челябинск переехал в августе 2015 года. Тогда был назначен на должность руководителя МУП «Архитектурно-планировочный центр» Челябинска.

Продолжение после рекламы

Управление архитектуры и градостроительства Репринцев возглавил в 2017 году, когда мэром города был Евгений Тефтелев. Тогда Репринцеву было 33 года. Покинул пост заместителя главы города по градостроительству в конце 2019 года при Наталье Котовой. Официально был уволен с 13 января 2020 года.

В чем обвиняли Репринцева

Сергея Репринцева задержали в июле 2024 года. Его обвиняли в коррупции. По версии следствия, экс-чиновник получил не менее десяти миллионов рублей за содействие в согласовании градостроительной документации по территории Советского района города.

Репринцева задержали летом 2024 года Фото: Алина Яковлева © URA.RU





Репринцев почти сразу начал готовиться к отправке в зону СВО из СИЗО. Еще в ноябре 2024 года адвокат начала собирать соответствующие документы. Но следствие отказывало в приостановлении дела.

На СВО Репринцев смог уйти весной 2025 года. На одном из последних заседаний по продлению меры пресечения, бывший чиновник был в приподнятом настроении. Он шутил и даже позировал для фото. Причиной для радости, по данным URA.RU, могло быть приостановление расследования по делу и освобождение Репринцева из-под стражи для дальнейшей отправки на фронт.

Кстати, это был уже не первый суд в отношении бывшего чиновника. В 2022 году его судили за превышение полномочий — Репринцев без проверки документов подписал проект разрешения на ввод в эксплуатацию ТРК на Ворошилова. Репринцев получил полтора года условно, но областной суд это решение отменил.

Что известно о гибели Репринцева

В зону СВО Репринцев попросился спустя полгода, проведенных в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





О гибели Репринцева накануне сообщил его друг, бывший участник СВО с позывным «Юрист» Константин Головин. Тело погибшего долго не могли достать с поля. «Сергей Викторович Репринцев, мой друг и коллега, бывший вице-мэр и председатель Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, погиб на СВО. Долго не могли достать тело», — рассказал Головин в своем telegram-канале. Репринцев посмертно был награжден Орденом Мужества.