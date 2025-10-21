Туристку, пропавшую во время покорения челябинской горы, ищут четвертые сутки

Челябинку, пропавшую в горах, ищут с 18 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области и Башкортостане продолжают поиски 43-летней Полины Захаровой, которая пропала во время восхождения на гору Большой Иремель. Женщина участвовала в конкурсе по покорению вершин Уральских гор и во время маршрута отделилась от группы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«43-летняя женщина принимала участие в конкурсе по покорению вершин Уральских гор. В определенный момент она отделилась от группы и продолжила путь самостоятельно. После завершения маршрута все участники вернулись в исходную точку, кроме челябинской туристки», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По данным ведомства, поиски ведутся на территории Республики Башкортостан. В операции задействованы 57 человек и 19 единиц техники, включая беспилотные авиационные системы МЧС России. В розыск также вовлечены спасатели из Челябинской области и Башкортостана, кинологи, сотрудники полиции, волонтеры и охотники.

Продолжение после рекламы