Это фиаско: в Тюмени катастрофично сократились объемы экспорта зерна на Восток

На объемы вывоза зерна повлиял тотальный разворот рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени катастрофично рухнули объемы экспорта зерна в Казахстан, Китай и другие страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал источник в кругах экспортеров региона.

«Добавляются новые страны — в этом году в списках на экспорт появилась Индия, например. Но объемы не радуют. По факту, если сравнивать с прошлым годом, вывозят меньше раза в три, наверное. Меняются приоритеты, меняется политика, но проблема в том, что снижение объемов экспорта неизбежно приводит к снижению прибылей», — отметил в беседе с URA.RU эксперт.

По данным регионального управления Россельхознадзора, на 10 октября для экспорта из региона были проконтролированы 50 тысяч тонн. В прошлом году показатель превысил 152 тысячи тонн уже к августу. В правительстве региона подчеркнули: основной причиной снижения является национальная экспортной политики.

Продолжение после рекламы

«Сокращение в 2025 году экспортной квоты зерна свидетельствует о приоритете внутреннего рынка для зерна, а также необходимости обеспечения достаточных запасов зерна внутри страны, учитывая потенциальные риски колебаний урожайности в будущем и необходимости поддержания продовольственной безопасности в целом. Кроме того, сокращение квоты может быть частью стратегии по стабилизации цен на внутреннем рынке», — пояснили URA.RU власти.