Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с октября 2025 года по май 2026 года моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Согласно указу, в этот же период отменяются акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином, вне зависимости от места изготовления — не только на нефтеперерабатывающих заводах. Указ вступил в силу со дня подписания.
«Расчет величины КДЕМП <...> определяется в установленном порядке без применения условия допустимы отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина АИ-92 класса пять и дизельного топлива класса пять от величин ЦАБвр и ЦДТвр», — сообщается в указе. Нефтяные компании продолжат получать компенсации из федерального бюджета за поставки топлива на внутренний рынок, даже если экспортные цены будут выше внутренних.
Согласно указу, дизельное топливо, произведенное российскими компаниями путем смешивания дизельного топлива, авиационного керосина и других компонентов, не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Это правило распространяется на организации, которые не располагают свидетельством о регистрации на осуществление операций по переработке нефтяного сырья, а также не владеют на праве собственности или ином законном основании производственными мощностями, необходимыми для проведения технологического процесса первичной и вторичной переработки нефти либо стабильного газового конденсата.
Демпфирующий механизм действует в России с 2019 года. Он предусматривает компенсацию нефтяникам, если отпускные цены на топливо в стране ниже мировых. Благодаря этому государство мотивирует производителей продавать бензин и дизель внутри страны, а не выводить его на экспорт. По данным правительства, с начала 2025 года оптовые цены на горючее в России увеличились почти на 40%, а розничные — более чем на 9%. Несмотря на рост, в кабмине ситуацию на рынке топлива оценивают как «абсолютно контролируемую».
