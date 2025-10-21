Бизнес не смог договориться по отмене пошлин на ввоз в Россию какао-бобов

Некоторые компании хотят отменить импортные пошлины на какао-бобы Фото: Создано в Midjourney

Российский бизнес не пришел к единому мнению относительно целесообразности отмены импортных пошлин на какао-бобы в 3–5%. Ряд ведущих компаний отрасли выступают за полное обнуление ставок, тогда как такие предприятия, как «Объединенные кондитеры» и «Славянка», настаивают на сохранении пошлин, аргументируя это необходимостью поддержки внутренней переработки сырья. Сборы по этим ставкам могут ежегодно приносить в государственный бюджет миллиарды рублей, сообщили журналисты.

«Пошлины могут приносить в бюджет около двух миллиардов рублей в год, но ведут к росту себестоимости выпуска кондитерских изделий. Производство упакованного шоколада в России в этом году уже упало на 8,7%», — передает «Коммерсант».

Разногласия в подходах участников рынка к вопросу таможенного регулирования подтверждаются содержанием письма Минэкономики, направленного игрокам отрасли в конце сентября. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) поддерживает введение нулевых ставок на ввоз какао-пасты, масла и жира, аналогичную позицию в рамках Евразийской экономической комиссии заняла и Белоруссия. Между тем, «Объединенные кондитеры» и УК «Славянка» возражают против отмены пошлин, ссылаясь на наличие собственных перерабатывающих мощностей внутри страны.

В письме Минэкономики отмечается, что мнения участников рынка будут приняты во внимание при рассмотрении вопроса на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Как пояснил источник на кондитерском рынке, 21 октября данный вопрос планирует обсудить профильный подкомитет при Минэкономразвития, который должен подготовить проект протокольного решения для последующего утверждения подкомиссией. В самом министерстве изданию сообщили, что окончательное решение будет принято после анализа долгосрочного влияния действующих пошлин.

С 2016 года в России действовала нулевая ставка на ввоз какао-продуктов, однако в 2025 году решение о ее продлении принято не было. С мая 2025 года импорт какао-пасты облагается пошлиной в размере 3%, масла и жира — 5%. При этом ввоз какао-бобов по-прежнему не подлежит обложению пошлинами.

Ранее один из ведущих российских производителей кондитерских изделий, компания «КДВ Групп», проинформировала торговые сети о намерении увеличить отпускные цены на свою продукцию. Данное решение связано с существенным ростом стоимости основных ингредиентов, используемых при производстве сладостей, в частности кондитерских жиров. Наиболее значительное удорожание зафиксировано на вафельный жир, производимый на основе пальмового и кокосового масел и применяемый для изготовления начинок в вафельных изделиях и печенье. В течение года цена этого ингредиента увеличилась на 48,1%, что стало рекордным показателем среди всех статей затрат компании.