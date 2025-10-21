Россиянку нашли мертвой в отеле турецкой Аланьи
Тело россиянки было отправлено на Родину 18 октября, указано в сообщении
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Гражданка России скончалась в отеле Турции в Аланье. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ.
«Настоящим подтверждаем, что гражданка России скончалась в Аланье по естественным причинам», — указано в сообщении. Его приводит РБК.
Отмечается, что родственникам уже оказана помощь в оформлении документов. А тело скончавшейся было репатриировано на родину 18 октября.
Согласно информации telegram-канала Shot, 69-летняя женщина находилась в отеле района Каргыджак. Она долго не покидала свой номер, после чего персонал решил зайти в комнату, где и обнаружили тело.
Случаи смерти российских туристов в Турции фиксируются не впервые. В июне 2025 года жительница Свердловской области скончалась от инфаркта на курорте Тюрклер после трагедии с ее мужем. Тогда также проводились проверки и оказывалась помощь родственникам погибшей.
