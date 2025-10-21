Россиянку нашли мертвой в отеле турецкой Аланьи

Тело россиянки было отправлено на Родину 18 октября, указано в сообщении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Гражданка России скончалась в отеле Турции в Аланье. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ.

«Настоящим подтверждаем, что гражданка России скончалась в Аланье по естественным причинам», — указано в сообщении. Его приводит РБК.

Отмечается, что родственникам уже оказана помощь в оформлении документов. А тело скончавшейся было репатриировано на родину 18 октября.

Согласно информации telegram-канала Shot, 69-летняя женщина находилась в отеле района Каргыджак. Она долго не покидала свой номер, после чего персонал решил зайти в комнату, где и обнаружили тело.