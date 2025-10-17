Тело российской туристки найдено в отеле в Аланьи

В отеле Аланьи (Турция) нашли тело 69-летней россиянки Ольги. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Ольга остановилась в одном из отелей в районе Каргыджак Аланьи. Накануне персонал заметил, что она перестала выходить из номера. Когда сотрудники зашли в комнату обнаружили, что женщина лежит на полу без признаков жизни», — пишет telegram-канал SHOT. Отмечается, что на место вызвали скорую помощь и полицию. Тело доставили в морг Аланьи. Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти.
В июне стало известно, что жительница Верхней Салды Олеся М. (Свердловская область) умерла на турецком курорте Тюрклер (Алания, Турция), узнав, что ее муж Дмитрий П. рухнул с третьего этажа отеля и впал в кому. У женщины случился инфаркт.
