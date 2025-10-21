«АвтоВАЗ» надеется на рост рынка легковых авто в следующем году до 1,5 млн штук
«АвтоВАЗ» планирует увеличить собственный объем производства на 15-20%, заявил Соколов
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
В 2026 году российский рынок легковых автомобилей может достичь объема в 1,5 миллиона единиц. Об этом сообщил глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Он рассчитывает увеличить собственный выпуск на 15-20% по сравнению с плановыми показателями 2025 года.
«Основные планы, я бы сказал, даже надежды связаны именно с тем, что в следующем году и инфляция, и как следствие, ключевая ставка будет существенно ниже, рынок будет оживать, выйдет на параметры в целом новых автомобилей по стране около 1,5 млн. Ну и соответственно, мы рассчитываем занять достойную долю, чтобы обеспечить как минимум рост в пределах 15-20% по отношению к объемам производства текущего года», — сказал Соколов, его слова приводит «Интерфакс».
В то же время он уточнил, что совет директоров пока не утвердил производственную программу компании на 2026 год. Тем не менее, «АвтоВАЗ» нацелен на существенное увеличение выпуска по сравнению с результатами 2025 года и рассчитывает на восстановление спроса.
В сентябре Максим Соколов сообщил о корректировке планов по выпуску автомобилей Lada в текущем году: вместо ранее заявленных 500 тысяч машин компания рассчитывает произвести более 300 тысяч автомобилей. Сейчас рынок постепенно активизируется, поэтому разница может составить плюс-минус 10% от последней указанной цифры объема производства. На практике компания может выпустить и больше, однако основная задача — обеспечить баланс между производством и сбытом.
- воин21 октября 2025 12:25Может правильно будет объемы увеличить, а цены хотя бы немного поубавить? А то кто вазы будет покупать?!