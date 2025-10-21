В России выросли зарплаты в сфере общепита

Наибольшая средняя зарплата в сфере общепита - у сушистов, указано в исследовании Фото: Размик Закарян © URA.RU

В сфере общественного питания выросли зарплаты. Наибольший прирост заработка фиксируется у сушистов. Об этом сообщили аналитики «Авито Работы».

«Рост популярности услуг быстрого питания в России отражается на рынке труда. Согласно аналитике Авито Работы, в III квартале 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере фастфуда оказались сушисты», — указано в исследовании, опубликованном на сайте. Отмечается, что средняя предлагаемая зарплата составила 94 095 рублей в месяц.

Следом по уровню дохода идут шаурмисты (93 822 рубля). Их годовой рост составил 27%, что больше, чем у других профессий в сфере общепита. Далее идут пиццамейкеры (81 714 рублей), повара (79 874 рубля) и кондитеры (63 298 рублей).

