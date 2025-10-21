Логотип РИА URA.RU
В Словакии на 21 год приговорили пенсионера за покушение на премьер-министра

21 октября 2025 в 12:39
Суд в Словакии приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу к 21 годам тюрьмы за покушение на премьер-министра. Об этом сообщили журналисты.

«Цинтула осужден на 21 год тюрьмы за террористическую атаку», — пишет издание Denník N. По данным здания, решение вынес Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица.

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено в мае 2024-го. Он был ранен в грудь и брюшную полость. МВД Словакии подтвердило, что совершена попытка убийства. Очевидцы говорят, что слышали несколько выстрелов. После них премьер Словакии упал на землю. Полиция сразу же задержала нападавшего. Все, что известно о покушении, рассказывало URA.RU.

