Рябков: страны ЕС будут пытаться помешать проведению встречи Путина и Трампа

Рябков заявил, что ЕС занимается различными политическими подрывными акциями Фото: Пресс-служба Госдумы

В России не исключают, что государства Европейского союза могут пытаться воспрепятствовать проведению возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Страны, входящие в ЕС и НАТО работают на слом всего. Нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это единственная цель всей политики Евросоюза», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости.