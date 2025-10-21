Рябков: Россия продолжит сталкиваться со вбросами ресурсов Запада

Рябков заявил, что вопрос организации встречи между Лавровым и Рубио не поднимался в ходе их разговора Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия продолжит сталкиваться с попытками распространения дезинформации со стороны западных ресурсов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Таким образом он прокомментировал сообщения о якобы перенесенной встрече главы российского МИД Сергея Лаврова и сенатора США Марко Рубио.

«РФ будет и впредь сталкиваться с вбросами западных ресурсов», — заявил Рябков, его слова передает ТАСС. Обсуждать возможные сроки и график проведения встречи представителей двух стран преждевременно, соответствующие планы еще не сформированы.

Он также подчеркнул, что вопрос организации личной встречи между Лавровым и Рубио не поднимался в ходе их телефонного разговора. По словам Сергея Рябкова, страны Евросоюза и НАТО предпринимают шаги, направленные на срыв двусторонних мероприятий, в том числе саммита России и США в Будапеште. Однако Москва научилась эффективно противостоять подобным угрозам. Россия и Штаты продолжают прорабатывать вопросы, которые были затронуты во время телефонных переговоров Рубио и Лаврова.

Продолжение после рекламы