Рябков: Россия продолжит сталкиваться со вбросами ресурсов Запада
Рябков заявил, что вопрос организации встречи между Лавровым и Рубио не поднимался в ходе их разговора
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия продолжит сталкиваться с попытками распространения дезинформации со стороны западных ресурсов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Таким образом он прокомментировал сообщения о якобы перенесенной встрече главы российского МИД Сергея Лаврова и сенатора США Марко Рубио.
«РФ будет и впредь сталкиваться с вбросами западных ресурсов», — заявил Рябков, его слова передает ТАСС. Обсуждать возможные сроки и график проведения встречи представителей двух стран преждевременно, соответствующие планы еще не сформированы.
Он также подчеркнул, что вопрос организации личной встречи между Лавровым и Рубио не поднимался в ходе их телефонного разговора. По словам Сергея Рябкова, страны Евросоюза и НАТО предпринимают шаги, направленные на срыв двусторонних мероприятий, в том числе саммита России и США в Будапеште. Однако Москва научилась эффективно противостоять подобным угрозам. Россия и Штаты продолжают прорабатывать вопросы, которые были затронуты во время телефонных переговоров Рубио и Лаврова.
Ранее Сергей Рябков дал разъяснения по поводу сообщений западных СМИ, в которых утверждалось о якобы перенесенной встрече между Лавровым и Рубио. Как подчеркнул дипломат, невозможно отложить мероприятие, если ранее не было достигнуто соответствующих договоренностей о его проведении.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.