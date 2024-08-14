Челябинского экс-министра лишают бизнеса из-за банкротства бывшего депутата

Бывшего министра промышленности Челябинской области Валерия Прудского лишают бизнеса в компании «Медведевский рудник». Сделку по купле-продаже доли в предприятии потребовал отменить кредитор.
«Кредитором Гугановой Татьяной Владимировной в Арбитражный суд республики Башкортостан подано заявление. [Требует] признать недействительными торги по продаже доли должника Юсупова М.Х. (40%) в уставном капитале ООО „Медведевский рудник“», — заявил финуправляющий Александр Ларкин на «Федресурсе».
В стоимостном выражении доля составила 450 тысяч рублей. Согласно данным СБИС, долю Прудской увеличил в июле 2021 года. К имевшемуся пакету экс-министр приобрел у Юсупова 40% доли, обеспечив себе 80%. В последующем структура собственников изменилось вместе с долями. В настоящий момент мажоритарными владельцами «Медведевского рудника» в Кусинском районе являются Прудской с долей в 40% и Гульнара Кадырова из Уфы, владеющая 33% бизнеса. В случае признания сделки недействительной Прудской останется без бизнеса.
В июле 2021 года в отношении Прудского рассматривался иск о банкротстве, однако осенью того же года процесс был прекращен. В январе 2023 года «Медведевский рудник» стал ответчиком по иску аудиторской компании из-за накопившихся долгов.
Бывший депутат Госдумы родом из Челябинска. В нижней палате парламента представлял интересы Уфы. Признан банкротом в марте 2018 года по инициативе компании «Фармэллинрус». После признания банкротства правопреемство по делу Юсупова было передано правовому центру «МААТ». Центр является мажоритарным кредитором экс-депутата, доля требований компании составляет 81,82% от общего объема его обязательств. Сумма долга Юсупова перед кредитором достигла 8,784 миллиона долларов.
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