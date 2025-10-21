В Кремле оценили возможность участия стран ЕС в переговорах Трампа и Путина
Никакие детали участия представителей стран ЕС на саммите в Будапеште не обговаривались, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пока рано говорить об участии стран ЕС в саммите президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока преждевременно об этом говорить. Пока никаких тих деталей просто не обговаривалось», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. На вопрос о возможном участии европейцев в принципе, представитель Кремля ответил, что вряд ли разговоры по этому поводу могут быть целесообразны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин и Дональд Трамп не исключали возможность диалога, однако детали их переговоров держатся в секрете. Подготовка к саммиту в Будапеште идет ускоренными темпами, а ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса при посредничестве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.