Песков: Путин и Трамп никогда не отрицали возможность диалога

Российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп никогда не отрицали возможность диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президенты и до этого не отрицали возможность диалога", — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Однако представитель Кремля не стал приводить конкретное содержание разговора глав РФ и США. Песков отметил, что подробности беседы для широкой общественности останутся за закрытыми дверями.
Предстоящая встреча между Путиным и Трампом пройдет в Будапеште. Как сообщают источники издания The Telegraph, подготовительные мероприятия к предстоящему саммиту ведутся в ускоренном темпе. Предполагается, что переговоры между Путиным и Трампом могут состояться в ближайшем будущем — точная дата будет объявлена после завершения согласования всех организационных вопросов. Аналитики подчеркивают, что участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в роли посредника способствует укреплению его позиций внутри страны и затрудняет усилия Евросоюза по оказанию давления на Будапешт. Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, ключевым пунктом переговоров лидеров станет урегулирование украинского кризиса.
