В Кремле заявили о невозможности публично озвучивать предложения РФ к саммиту

Кремль не планирует публично озвучивать предложения, которые будут обсуждаться в рамках переговоров президентов США и России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Озвучивание предложений не может быть в таком, знаете, мегафонном режиме. Это все-таки достаточно дискретный процесс», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что все действия должны быть направлены в интересах результативности. Его слова передает корреспондент URA.RU.