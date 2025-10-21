В Кремле заявили о невозможности публично озвучивать предложения РФ к саммиту
Песков подчеркнул, что предложения не может быть озвучены в «мегафонном режиме»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Кремль не планирует публично озвучивать предложения, которые будут обсуждаться в рамках переговоров президентов США и России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Озвучивание предложений не может быть в таком, знаете, мегафонном режиме. Это все-таки достаточно дискретный процесс», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что все действия должны быть направлены в интересах результативности. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились о личной встрече в Будапеште во время телефонного разговора. Точной даты еще нет, но известно, что саммит планируется в ближайшем будущем. Все, что известно о предстоящей встрече — в отдельном сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.