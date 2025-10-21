Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов через Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об отмене всех ограничений на транзит грузов через территорию Армении. Решение об отмене ограничений принято совместно с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и свидетельствует о намерении обеих стран активизировать сотрудничество в области транспорта и торговли.

«Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию», — заявил Алиев в ходе своего выступления на заседании Высшего межгосударственного совета «Азербайджан-Казахстан». Его слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о стратегической важности среднего транспортного коридора из Китая в Европейский Союз через Кавказ и Турцию, который обсуждали Алиев и Токаев. По предварительным оценкам, объем грузоперевозок по данному маршруту планируется увеличить втрое к 2030 году. Помимо этого, стороны также рассмотрели перспективы расширения объемов транспортировки нефти в европейские государства, что подчеркивает ключевое значение коридора не только для экономики, но и для энергобезопасности региона.