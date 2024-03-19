Полиция нашла пропавшую курганскую девочку

20 марта 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Курганская полиция нашла пропавшую девочку и вернула родителям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции нашли пропавшую девочку из Половинского округа (Курганская область). Сотрудники правопорядка нашли ушедшую из дома 14 марта несовершеннолетнюю в Кургане. Об этом информирует telegram-канал регионального ведомства. «УМВД России по Курганской области сообщает о прекращении розыска пропавшей девушки из Половинского округа. Ее местонахождение установлено», — говорится в канале УМВД по Курганской области. Сотрудники угрозыска и инспекции по делам несовершеннолетних нашли девочку в Кургане. Ее передали родителям, противоправных действий в ее отношении не совершалось. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта в Половинском округе ушла из дома и не вернулась несовершеннолетняя девочка. Она не взяла с собой телефон и родители потеряли ее. Были объявлены поиски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники полиции нашли пропавшую девочку из Половинского округа (Курганская область). Сотрудники правопорядка нашли ушедшую из дома 14 марта несовершеннолетнюю в Кургане. Об этом информирует telegram-канал регионального ведомства. «УМВД России по Курганской области сообщает о прекращении розыска пропавшей девушки из Половинского округа. Ее местонахождение установлено», — говорится в канале УМВД по Курганской области. Сотрудники угрозыска и инспекции по делам несовершеннолетних нашли девочку в Кургане. Ее передали родителям, противоправных действий в ее отношении не совершалось. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта в Половинском округе ушла из дома и не вернулась несовершеннолетняя девочка. Она не взяла с собой телефон и родители потеряли ее. Были объявлены поиски.