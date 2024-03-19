19 марта 2024

Полиция нашла пропавшую курганскую девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Полиция. Курган, полиция, сотрудники полиции
Курганская полиция нашла пропавшую девочку и вернула родителям Фото:

Сотрудники полиции нашли пропавшую девочку из Половинского округа (Курганская область). Сотрудники правопорядка нашли ушедшую из дома 14 марта несовершеннолетнюю в Кургане. Об этом информирует telegram-канал регионального ведомства.

«УМВД России по Курганской области сообщает о прекращении розыска пропавшей девушки из Половинского округа. Ее местонахождение установлено», — говорится в канале УМВД по Курганской области. Сотрудники угрозыска и инспекции по делам несовершеннолетних нашли девочку в Кургане. Ее передали родителям, противоправных действий в ее отношении не совершалось.

Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта в Половинском округе ушла из дома и не вернулась несовершеннолетняя девочка. Она не взяла с собой телефон и родители потеряли ее. Были объявлены поиски.

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Сотрудники полиции нашли пропавшую девочку из Половинского округа (Курганская область). Сотрудники правопорядка нашли ушедшую из дома 14 марта несовершеннолетнюю в Кургане. Об этом информирует telegram-канал регионального ведомства. «УМВД России по Курганской области сообщает о прекращении розыска пропавшей девушки из Половинского округа. Ее местонахождение установлено», — говорится в канале УМВД по Курганской области. Сотрудники угрозыска и инспекции по делам несовершеннолетних нашли девочку в Кургане. Ее передали родителям, противоправных действий в ее отношении не совершалось. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта в Половинском округе ушла из дома и не вернулась несовершеннолетняя девочка. Она не взяла с собой телефон и родители потеряли ее. Были объявлены поиски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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