В Екатеринбурге открылся кадровый форум в креативных индустриях «Включай себя». Мероприятие проходит впервые и уникально тем, что молодежь, планирующая развиваться в креативных сферах, может в ходе события найти работу или договориться о стажировке.

«Креативные индустрии — важное, особое направление. В первую очередь потому, что это молодые ребята, более 25000 человек ищут работу в креативных индустриях. Очень важно, чтобы эти кадры дошли до работодателя. Крупные предприятия взаимодействуют с ВУЗами, ССУЗами и там находят для себя кадры, а предприниматели малого и среднего бизнеса не всегда могут дотянуться до тех же учебных заведений», — сказал и. о. замгубернатора-министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

Форум продлится два дня: 22 и 23 октября. В первый день мероприятие проходит в городском молодежном кластере «Салют», который официально открыли в августе, но уже сейчас он пользуется популярностью среди молодых людей. Во второй день гостей будут ждать уже в креативном кластере «Домна» — там ведущие эксперты обсудят актуальные кадровые вопросы по направлениям: мода, IT, медиа, промышленный дизайн, кино и видеопроизводство. Два дня подряд на форуме будут работать стенды компаний, которые ищут сотрудников.

«Это одно из первых масштабных мероприятий, где участвует площадка „Салют“. У нас порядка полутора тысяч регистраций. Этот форум — что-то вроде ярмарки вакансий со стороны работодателей Екатеринбурга. Я очень надеюсь, что часть участников выйдет уже с конкретными предложениями о работе, — прокомментировал глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Форум станет отличной возможностью для студентов и выпускников найти работу или стать волонтером в известной компании. Организаторы заранее собирали резюме, а на площадке соискатель и работодатель смогут встретиться и обсудить детали. Мероприятие организовало правительство Свердловской области и СОФПП. Форум проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».