Как переносят свердловчане магнитные бури и вспышки на Солнце
Влияние магнитных бурь на человека научно не доказано, но о нем заявляют многие
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
О влиянии магнитных бурь на человека ученые спорят до сих пор, и среди прочих есть мнение, что в разных регионах эти явления ощущают по-разному. Как вспышки на Солнце переносят жители Свердловской области, URA.RU спросило у главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко и председателя региональной ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области Георгия Амусина.
«Мое мнение, что это не сильно на нас сказывается, и все переживаемо. Не всегда вспышки на Солнце направлены в сторону Земли, они могут уходить в космос. А если в сторону Земли, то весь удар приходится на магнитное поле. Оно для того и существует, чтобы защищать нас от этих вспышек», — объяснила Шепоренко.
Она уточнила, что магнитное возмущение сказывается не столько на человеке, сколько отражается на технических моментах, например, прохождении сигналов различного рода. «Считается, что магнитные бури могут влиять и на погоду в какой-то степени. Но в какой степени и в какую сторону, неизвестно», — добавила синоптик.
Амусин тоже подчеркнул, что не располагает достоверной информацией о влиянии магнитных бурь на жителей разных регионов. Но, по его мнению, на самочувствие свердловчан влияет несколько факторов, в том числе и место проживания.
«Когда люди раньше выбирали, где поселиться, они руководствовались тем, есть ли залежи под землей руды и других ископаемых. Если есть, они там не селились, чувствовали, что это не физиологично для биоритмов и нервной системы», — рассказал психотерапевт.
По его словам, наличие полезных ископаемых под землей может негативно влиять на человека. «А мы с вами живем на Урале, здесь большой камень. Климатическая и магнитная обстановка сама по себе напряженная, особенно для приезжих. Если тот, кто на Урале родился, привык к таким нагрузкам, то люди из других регионов могут себя не очень хорошо чувствовать», — отметил Амусин.
Во время магнитных бурь он призвал соблюдать режим труда и отдыха, не злоупотреблять спиртным и экономить ресурсы организма. Отдельное внимание он посоветовал уделить детям, которым с наступлением осени и уменьшением солнечной активности приходится особенно тяжело. «Детишек надо беречь, не напрягать, утром создавать позитивное настроение», — сказал психолог.
На то, что магнитные бури и резкие изменения погоды доставляют дискомфорт, жалуется масса людей: у одних начинает болеть голова, у других появляется ломота в суставах. URA.RU поговорило с неврологом, чтобы узнать, из-за чего возникает метеозависимость и можно ли ее побороть. Подробнее о советах врача, — в материале агентства.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!