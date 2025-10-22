Свердловские власти ввели новую льготу для участников СВО
Льгота будет действовать на участников СВО и их семей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Свердловской области расширяют меры поддержки для участников спецоперации на Украине и членов их семей — с 1 января 2026 года стоимость аренды для таких категорий граждан снизят в десять раз. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер.
«Льгота распространится на участки, предоставленные без торгов, то есть не для предпринимательства, а под индивидуальное строительство, садоводство, огородничество и гаражи для личных и семейных нужд», — написал губернатор в своем Telegram-канале. Оформить льготу можно в администрации, предоставив подтверждающие документы.
Недавно Паслер анонсировал новые льготы для бойцов спецоперации. Так, работодатели будут частично возмещать расходы на зарплату ветеранов, которые устроились на работу в организации и на предприятия региона. Вместе с этим любой ветеран СВО или члены семей погибшего бойца смогут бесплатно освоить новые специальности, даже если в данный момент не работают. Подробнее о других мерах поддержки военнослужащих — в отдельном материале URA.RU.
