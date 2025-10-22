Свердловские власти ввели новую льготу для участников СВО

Льгота будет действовать на участников СВО и их семей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области расширяют меры поддержки для участников спецоперации на Украине и членов их семей — с 1 января 2026 года стоимость аренды для таких категорий граждан снизят в десять раз. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер.

«Льгота распространится на участки, предоставленные без торгов, то есть не для предпринимательства, а под индивидуальное строительство, садоводство, огородничество и гаражи для личных и семейных нужд», — написал губернатор в своем Telegram-канале. Оформить льготу можно в администрации, предоставив подтверждающие документы.