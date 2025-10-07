Водителей предупредили об опасности на федеральных трассах в Тюменской области

На трассах Р-402 и Р-404 в Тюменской области 8 и 9 октября ожидается туман
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Видимость на трассах сильно снизится
Видимость на трассах сильно снизится Фото:

Туман снизит видимость на федеральных трассах в Тюменской области до 500 метров. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В Тюменской области ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров. Неблагоприятные погодные явления прогнозируются 8 и 9 октября на трассах Р-402 из Тюмени в Омск и Р-404 из Тюмени в ХМАО», — рассказали власти.

Для безопасности автомобилистов на дорогах круглосуточно находятся патрули. Получить помощь можно позвонив по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туман снизит видимость на федеральных трассах в Тюменской области до 500 метров. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Тюменской области ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров. Неблагоприятные погодные явления прогнозируются 8 и 9 октября на трассах Р-402 из Тюмени в Омск и Р-404 из Тюмени в ХМАО», — рассказали власти. Для безопасности автомобилистов на дорогах круглосуточно находятся патрули. Получить помощь можно позвонив по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...