Водителей предупредили об опасности на федеральных трассах в Тюменской области

Видимость на трассах сильно снизится
Туман снизит видимость на федеральных трассах в Тюменской области до 500 метров. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В Тюменской области ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров. Неблагоприятные погодные явления прогнозируются 8 и 9 октября на трассах Р-402 из Тюмени в Омск и Р-404 из Тюмени в ХМАО», — рассказали власти.
Для безопасности автомобилистов на дорогах круглосуточно находятся патрули. Получить помощь можно позвонив по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.
