В Салехарде Обдорский острог для многих горожан стал местом притяжения. На территории комплекса расположены башни, мастерские. Сейчас он закрыт — власти проводят масштабную реконструкцию. Но самому комплексу в привычном виде нет еще и 20 лет, хотя первая башня и построена к 400-летию столицы ЯНАО. Об этапах строительства — в материале URA.RU.
Когда власти решили воссоздать Обдорский острог
Идея воссоздать Обдорский острог возникла накануне 400-летнего юбилея Салехарда. Об остроге заговорили краеведы, идею поддержали власти.
"К 400-летию Салехарда администрации автономного округа и города решили сделать подарок горожанам – исторический комплекс Обдорский острог. Проект готовил доктор архитектуры Александр Ополовников. По его эскизам, основанным на изучении архитектуры российского Севера XVI-XVII веков, в 1994 году была воссоздана сторожевая башня. Она трехъярусная, с «костром» во втором ярусе и смотровой вышкой", — рассказывал журналистам "Красного Севера" краевед и атаман Обско-Полярной линии Валерий Степанченко, входивший в оргкомитет по подготовке празднования 400-летнего юбилея столицы ЯНАО.
Башня получила название Никольской, в честь святого Николая Чудотворца. Его особо почитали как коренные северные народы, так и ямальские первопроходцы, пришедшие на земли ЯНАО еще в конце XVI века.
Последний проект Ополовникова
Академику и заслуженному архитектору РСФСР Александру Ополовникову, воссоздавшему легендарные Кижи, на тот момент исполнилось уже 82 года. К 1992 году он реализовал уже десятки проектов по деревянному зодчеству. Первым проектом Ополовникова стала реставрация шатровой Успенской церкви в Кондопоге (Карелия) в 1948 году. В 50-х годах он реставрировал Кижи, позже работал в Якутии и Красноярском крае. Именно мастер деревянного зодчества воссоздал Братский острог, где отбывал сибирскую ссылку протопоп Аввакум. И то, что салехардцы обратились к такому человеку, говорит о большом значении, которое придавали проекту.
"Сам Ополовников предлагал выбрать для строительства другое место. И Никольская башня строилась не на месте нынешнего острога", — рассказывал корреспонденту URA.RU сотрудник музея Шемановского Алексей Мазурин.
Так уж случилось, что именно создание Никольской башни и часовни с оградой на старом кладбище в Салехарде стали последними работами гения деревянного зодчества. В 1994 году Ополовникова не стало.
Создание Обдорского острога на мысу
Обдорский острог в его современном виде начал строиться в 2004 году. Для его строительства выбрали мыс, где по предположению историков и археологов первоначально могло располагаться историческое городище первопроходцев.
Там велись раскопки и постоянно работали, да и сейчас работают археологические экспедиции. С участницей экспедиции 2005 года Анной поговорил корреспондент URA.RU. Возглавлял экспедицию Олег Кардаш — на тот момент замначальника научно-производственного объединения «Северная археология» из Нефтеюганска (ХМАО). В состав экспедиции корме простых рабочих, входили архитектор, художник, зоолог и даже ихтиолог. К труду привлекались и лица, отбывающие административные наказания — так называемые «суточники».
"Частокол, возводящаяся бревенчатая башня, горы песка и бесконечная стройка – такая выглядело наше рабочее место. Основной задачей было раскопать погребенные под грудами песка остатки Обдорского острога. Что в принципе и было сделано. Яму выкопали знатную. На божий свет из нее смотрели бревна ушедших в небытие деревянных конструкций. Смотрели недолго. После фотофиксации, подъехавший экскаватор за час работы свел к нулю результат двух недель работы", — вспоминает Анна.
Она поделилась с URA.RU фото из личного архива, сделанными в 2005 году. Вот так тогда выглядел Обдорский острог. В 2024 году Олег Кардаш рассказывал, что по всей видимости это были остатки городка Обдорских князцов Тайшиных.
Планы на реконструкцию Обдорского острога
С момента постройки в 2006 году Обдорский острог уже один раз реконструировался. Сейчас территория для посещения закрыта, ведутся масштабные работы по второй реконструкции.
«Обдорский острог построен в 2006 году, ремонт проводился один раз — в 2012 году. Идея о реконструкции острога появилась в 2021 году. Комплекс с каждым годом посещают все больше людей, в том числе и туристов, и действующие помещения не могут вместить всех желающих», — сообщали URA.RU в департаменте культуры ЯНАО в октябре 2024 года.
В 2024 году археологи обнаружили стену Обдорского острога, что доказывает, что именно здесь, на мысу и располагалось поселение русских первопроходцев. Ранее ученые находили следы городка Салехард — предков обдорских князей Тайшиных.
"Сохранение фрагмента стены — важная задача, и она вполне соответствует тому месту, которое острог занимает в городской среде современного Салехарда. Здесь уже есть архитектурно-музейный комплекс, который был построен совершенно на удачу, отвлеченно. И здесь спустя 20 лет нашлось археологическое подтверждение, что тут и был острог", — рассказывал в 2024 году директор АНО «Институт археологии Севера» Олег Кардаш журналистам "Север-пресс".
Концепция будущего Обдорского острога существует в виде эскизного проекта. В представленном варианте предусмотрено создание игровых зон, фотолокаций, мест для отдыха, а также строительство новой смотровой башни, с которой будут открываться панорамные виды на реку Полуй, лодочную станцию и современные городские кварталы. Особое место в проекте занимает деревянный мост уникальной конструкции. Кроме того, в рамках обновления Обдорского острога планируется установка крупного морского коча — этот элемент станет символом русских мореходов, осваивавших новые территории и развивавших торговые связи.
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