Уникальный спасательный арктический центр построят в ЯНАО: сроки и ход строительства

В ЯНАО появится уникальный спасательный центр МЧС

04 мая 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Арктический центр построят в Сабетте к 2026 году Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В Сабетте (ЯНАО) в 2024 году начнется реализация проекта уникального спасательного центра МЧС в Арктике. Он будет обеспечивать безопасность логистической инфраструктуры в Восточной Арктике в перспективе развития Северного морского пути. О ходе и сроках строительства, задачах и обеспечении центра читайте в материале URA.RU. Для чего нужен Арктический центр в Сабетте создание центра позволит эффективно осуществлять мониторинг оперативной обстановки с целью предупреждения ЧС в Арктике и Северном морском пути;

повысит уровень безопасности населения, проживающего в труднодоступных районах Арктики;

создаст условия для безопасной реализации крупных экономических проектов;

обеспечит более точную координацию спасательных сил в Арктике и сократит время на реагирование в случае ЧС. Кто финансирует строительство Арктического центра Спасательный центр будет построен в рамках инвестиционного соглашения между МЧС России, ПАО «НОВАТЭК» и правительства ЯНАО. Строительство общежития для работников центра и административные помещения будут построены за счет ОАО «Ямал СПГ». На территории центра будет сформировано авиационное звено, помещения и вертолетная площадка для которого будет финансироваться из федерального бюджета. Сроки строительства спасательного центра В связи с тем, что Сабетта является вахтовым поселком и не предназначен для постоянного проживания, предлагается работу центра организовать вахтовым методом. Общая штатная численность составит 50 человек. Общежитие и административные помещения под размещение личного состава спасателей, летного и инженерно-технического состава и технические помещения для размещения и обслуживания аварийно-спасательной техники будут построены до конца 2024 года, после чего их передадут в федеральную собственность. Строительство авиационного звена будет завершено в 2026 году. В 2024 году полностью разработают проект, а его реализация осуществится в следующие два года. Своя авиация в Арктике позволит осуществлять поисково-спасательные работы и реагировать на ЧС с наименьшим временем реагирования, что актуально для географических особенностей региона, особенно с учетом близости завода по переработке сжиженного природного газа, и арктического порта. Силы и средства для решения задач Для качественного выполнения возложенных на спасательный центр задач, его планируется оснастить четырнадцатью единицами техники, среди которой транспортные средства повышенной проходимости, средства малой механизации, плавсредства и беспилотные авиационные системы. Центр рассчитан на размещение 50 человек постоянного состава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сабетте (ЯНАО) в 2024 году начнется реализация проекта уникального спасательного центра МЧС в Арктике. Он будет обеспечивать безопасность логистической инфраструктуры в Восточной Арктике в перспективе развития Северного морского пути. О ходе и сроках строительства, задачах и обеспечении центра читайте в материале URA.RU. Спасательный центр будет построен в рамках инвестиционного соглашения между МЧС России, ПАО «НОВАТЭК» и правительства ЯНАО. Строительство общежития для работников центра и административные помещения будут построены за счет ОАО «Ямал СПГ». На территории центра будет сформировано авиационное звено, помещения и вертолетная площадка для которого будет финансироваться из федерального бюджета. В связи с тем, что Сабетта является вахтовым поселком и не предназначен для постоянного проживания, предлагается работу центра организовать вахтовым методом. Общая штатная численность составит 50 человек. Общежитие и административные помещения под размещение личного состава спасателей, летного и инженерно-технического состава и технические помещения для размещения и обслуживания аварийно-спасательной техники будут построены до конца 2024 года, после чего их передадут в федеральную собственность. Строительство авиационного звена будет завершено в 2026 году. В 2024 году полностью разработают проект, а его реализация осуществится в следующие два года. Своя авиация в Арктике позволит осуществлять поисково-спасательные работы и реагировать на ЧС с наименьшим временем реагирования, что актуально для географических особенностей региона, особенно с учетом близости завода по переработке сжиженного природного газа, и арктического порта. Для качественного выполнения возложенных на спасательный центр задач, его планируется оснастить четырнадцатью единицами техники, среди которой транспортные средства повышенной проходимости, средства малой механизации, плавсредства и беспилотные авиационные системы. Центр рассчитан на размещение 50 человек постоянного состава.