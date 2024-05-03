Уникальный спасательный арктический центр построят в ЯНАО: сроки и ход строительства

В Сабетте (ЯНАО) в 2024 году начнется реализация проекта уникального спасательного центра МЧС в Арктике. Он будет обеспечивать безопасность логистической инфраструктуры в Восточной Арктике в перспективе развития Северного морского пути. О ходе и сроках строительства, задачах и обеспечении центра читайте в материале URA.RU.
Для чего нужен Арктический центр в Сабетте
- создание центра позволит эффективно осуществлять мониторинг оперативной обстановки с целью предупреждения ЧС в Арктике и Северном морском пути;
- повысит уровень безопасности населения, проживающего в труднодоступных районах Арктики;
- создаст условия для безопасной реализации крупных экономических проектов;
- обеспечит более точную координацию спасательных сил в Арктике и сократит время на реагирование в случае ЧС.
Кто финансирует строительство Арктического центра
Спасательный центр будет построен в рамках инвестиционного соглашения между МЧС России, ПАО «НОВАТЭК» и правительства ЯНАО. Строительство общежития для работников центра и административные помещения будут построены за счет ОАО «Ямал СПГ». На территории центра будет сформировано авиационное звено, помещения и вертолетная площадка для которого будет финансироваться из федерального бюджета.
Сроки строительства спасательного центра
В связи с тем, что Сабетта является вахтовым поселком и не предназначен для постоянного проживания, предлагается работу центра организовать вахтовым методом. Общая штатная численность составит 50 человек. Общежитие и административные помещения под размещение личного состава спасателей, летного и инженерно-технического состава и технические помещения для размещения и обслуживания аварийно-спасательной техники будут построены до конца 2024 года, после чего их передадут в федеральную собственность.
Строительство авиационного звена будет завершено в 2026 году. В 2024 году полностью разработают проект, а его реализация осуществится в следующие два года. Своя авиация в Арктике позволит осуществлять поисково-спасательные работы и реагировать на ЧС с наименьшим временем реагирования, что актуально для географических особенностей региона, особенно с учетом близости завода по переработке сжиженного природного газа, и арктического порта.
Силы и средства для решения задач
Для качественного выполнения возложенных на спасательный центр задач, его планируется оснастить четырнадцатью единицами техники, среди которой транспортные средства повышенной проходимости, средства малой механизации, плавсредства и беспилотные авиационные системы. Центр рассчитан на размещение 50 человек постоянного состава.
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