Ночуют на заправках и сливают бензин друг у друга: автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива

Жители некоторых регионов России столкнулись с острой нехваткой топлива на АЗС. В частности, проблемы с поставками зафиксированы в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в Центральной России, на юге страны, в Поволжье и на Дальнем Востоке.
В Хабаровском крае водители вынуждены ночевать на заправочных станциях в ожидании новых поставок. В Крыму владельцы авто вовсе начали воровать друг у друга бензин из баков. Эксперты связывают дефицит топлива с ограничениями экспорта и высоким внутренним спросом.
В связи с этим вице-премьер Александр Новак предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить импортные пошлины на топливо из ряда стран, увеличить поставки из Белоруссии и разрешить использование октаноповышающей присадки. По расчетам, эти меры позволят дополнительно поставлять на внутренний рынок 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизельного топлива ежемесячно. Подробнее о том, что происходит с бензином в регионах, — в материале URA.RU.
Особенно остро дефицит топлива ощущается в Хабаровском крае. Так, например, в Советско-Гаванском и Ванинском районах водители вынуждены ночевать у автозаправок в ожидании новых поставок. Бензовозы приезжают вечером, но топливо расходится мгновенно. Самые отчаянные автомобилисты приезжают к колонкам еще ночью, занимая очередь с пледами и термосами.
Из-за нехватки топлива в регионе появился черный рынок: перекупщики продают бензин по цене до 150 рублей за литр. Некоторые жители вынуждены отказываться от личного транспорта и пересаживаться на рейсовые автобусы, передает telegram-канал Amur Mash.
В условиях продолжающегося дефицита топлива в Крыму водители начали воровать друг у друга бензин из баков автомобилей. Один из подобных эпизодов был запечатлен на видеозаписи, опубликованной telegram-каналом «Жесть Крым • Симферополь • Севастополь».
Инцидент произошел в ночные часы в Ялте. На кадрах видно, как неизвестный мужчина сливает горючее из автомобиля, принадлежащего другому человеку, передает «Общественная служба новостей».
В Астраханской области также наблюдаются перебои с поставками бензина. На некоторых АЗС топливо отсутствует, хотя в региональном минпроме уверяют, что дефицита нет, а сбои носят временный характер. Причинами называют одновременное снижение производства и сезонный пик потребления, связанный с отпускным сезоном и уборкой урожая. Власти обещают, что запасы на нефтебазах пополнятся в ближайшее время, передает MK.RU.
В Ставропольском крае дефицит топлива объясняют повышенным спросом в сезон отпусков и уборочных работ, а также плановыми и внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. По данным регионального министерства энергетики, запасы топлива на нефтебазах есть, но отдельные АЗС приостанавливают продажу некоторых видов бензина.
Власти региона заявляют, что мониторят ситуацию и принимают меры для скорейшего восстановления поставок. Нарушений в ценообразовании не зафиксировано — цены остаются в рамках установленных норм.
Жители Пензенской области продолжают жаловаться на нехватку бензина, особенно в небольших городах, таких как Никольск. В администрации района объясняют ситуацию сезонным ростом спроса и снижением производства топлива из-за незапланированных ремонтов на НПЗ. Заправки работают с кратковременными перерывами, а очереди становятся обычным явлением.
В Калуге на некоторых АЗС полностью отсутствует бензин, реализуется только дизель. На заправках появляются объявления «бензин закончился», и водители не знают, как доехать до нужного места. Кроме того, отмечается очередной рост цен, особенно на бензин марки АИ-95.
В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) жители жалуются на отсутствие бензина марки АИ-92 на большинстве заправок уже в течение недели. Топливо отпускается только юридическим лицам по предоплаченным картам. Дефицит уже сказался на сфере такси: водители отказываются выходить на линию, а стоимость поездок выросла до 350 рублей и выше.
В Архангельской области, особенно в Северодвинске, независимые АЗС приостановили продажу бензина АИ-92 и АИ-95 из-за прекращения поставок с НПЗ. Топливо продается только по топливным картам. Когда возобновятся обычные продажи — неизвестно. Дизельное топливо пока есть в наличии. Эксперты отмечают, что независимые заправки чаще всего страдают от перебоев, поскольку закупают топливо на бирже по более высоким ценам, передает «Царьград».
С 29 сентября в Севастополе введены ограничения на продажу бензина — не более 30 литров на одного покупателя, передает ОТР. Власти надеются, что это позволит стабилизировать запасы и вернуться к обычному режиму работы. Однако, несмотря на регулярные поставки, ажиотажный спрос приводит к длинным очередям — до шести часов ожидания.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала масштабную проверку автозаправочных станций по всей стране. Поводом стало значительное увеличение стоимости топлива: с начала года цены выросли более чем на 8%, что вдвое превышает уровень инфляции. Ведомство требует от владельцев АЗС объяснить причины роста цен и предоставить данные о запасах и перебоях в поставках, передает «Ридус».
