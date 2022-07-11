Ксения Собчак призвала градоначальника к ответу после протеста горожанина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, узнав историю горожанина, который пожаловался, что год сидит без горячей воды. Реплика журналистки появилась в ее telegram-канале «Кровавая барыня».

«В жилом доме на улице Патриса Лумумбы, 2 уже год нет горячей воды. В местной УК („УК РЭМП УЖСК“) отговорки всегда разные, но самая популярная такая: это авария трубопровода — нужен ремонт — но ремонт проводить нельзя, потому что не сезон. Жители писали везде и всюду, везде их футболили. <…> Я заступалась за Екб, когда на него наезжал со своим бесовством [телеведущий Владимир] Соловьев, но тут я вынуждена спросить: Алексей Валерьевич Орлов, собираетесь что-нибудь делать или *** с ними, с жителями, пусть их и дальше кошмарят?» — написала Собчак.

Про ситуацию с домом на ул. Патриса Лумумбы, 2 рассказывало URA.RU. Житель дома Олег Вавилов 8 июля сел на оживленном перекрестке — чтобы обратить внимание властей (в частности, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева) на плохое водоснабжение.

Позднее в управляющей компании объяснили, что горячей воды нет по вине сетевиков («на вводе отсутствуют необходимые параметры и давление»). Суды идут с 2021 года. «Считаем некорректными заявления гражданина о том, что УК бездействует. О ходе событий по данному вопросу всегда можно узнать у специалистов управляющей компании», — говорилось в заявлении УК.